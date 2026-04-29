Benevento under 16, Cimmino punta le fasi finali: "Pronti a dare il massimo" Il difensore giallorosso: "Credo molto in questo gruppo, possiamo arrivare in fondo"

L'under 16 è proiettata agli ottavi di finale nazionali, dove affronterà una tra Ternana e Pontedera. In vista delle fasi finali, il difensore Cimmino si è soffermato così ai microfoni di Stadio Giovani: "È stato un campionato divertente, soprattutto nella prima parte, ma anche impegnativo. Nonostante le difficoltà, siamo riusciti a rimanere uniti come gruppo e come squadra, e questo ci ha permesso di dare il massimo nelle ultime partite e vincerle tutte. All’inizio ce la siamo goduta con tranquillità, come era giusto dopo quello che avevamo fatto, ma già da questa settimana siamo tornati a lavorare con concentrazione, pronti a dare il massimo sia nei prossimi giorni che nei playoff. Credo molto in questo gruppo: possiamo arrivare fino in fondo perché giochiamo l’uno per l’altro e siamo pronti a dare tutto per i compagni e per la squadra. Penso anche che ogni ragazzo debba avere grandi ambizioni, senza mai porsi limiti e continuando sempre a sognare in grande". Cimmino è reduce anche da una importante esperienza vissuta nella Rappresentativa di Serie C: "Esperienze come queste sono sempre importanti: ti permettono di confrontarti con altre realtà, sono divertenti, ma soprattutto ti aiutano a crescere e a credere in qualcosa di più grande".