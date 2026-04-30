Giù dal tetto di un capannone a Ponte Valentino, muore un 67enne Benevento. Il dramma costato la vita ad un uomo domiciliato a San Lorenzo Maggiore

I medici hanno provato a strapparlo alla morte, ma non c'è stato nulla da fare. Aveva 67 anni ed era domiciliato a San Lorenzo Maggiore, Rocco, l'ennesima vittima di un incidente su lavoro.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduto dal tetto di un capannone sul quale dovevano essere realizzati, o erano in corso, lavori di efficientamento energetico. Tutto è accaduto ieri a Ponte Valentino, nella zona industriale: subito soccorso, il malcapitato è stato trasportato al San Pio, dove le sue condizioni sono apparse immediatamente molto gravi per le conseguenze del volo nel vuoto da alcuni metri dopo il cedimento della copertura. Questa mattina, infine, il suo cuore si è fermato per sempre.

La salma è stata trasferita all'obitorio, in attesa dell'autopsia che la Procura disporrà in una indagine condotta dai carabinieri della Compagnia di Benevento.