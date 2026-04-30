Si spara alla testa in un supermercato, gravissimo un 67enne IN AGGIORNAMENTO Benevento. E' accaduto alla contrada San Chirico

(con alessandro fallarino) L'ìpotesi più accreditata, al momento, è che abbia rivolto la pistola contro se stesso per farla finita. Un gesto terribile, compiuto in un momento di disperazione da un uomo di Benevento.

E' accaduto alla contrada San Chirico, nell'ufficio di un supermercato. E' qui che un 67enne si sarebbe puntato l'arma alla testa ed avrebbe fatto fuoco nella stanza, nella quale è stata rinvenuta una tavola apparecchiata. Resta da capire perchè si trovasse lì e cosa stesse facendo.

Facile immaginare i momenti successivi, tutti all'insegna della concitazione e della disperazione che hanno assalito quanti si trovavano nell'attività commerciale.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi l'Unità rianimativa della Croce rossa, la polizia, che ha avviato le indagini dirette dal pm Patrizia Filomena Rosa, ed i carabinieri. Soccorso, il malcapitato è stato trasportato all'ospedale San Pio in gravissime condizioni.