Rubano cassaforte: beccati dai Carabinieri. Stretta per il Ponte del 1° maggio E' stato attivato un servizio potenziato con il coinvolgimento di tutte e quattro le compagnie

Due uomini sono stati arrestati dai Carabinieri nella notte a Ponte, sorpresi in flagranza mentre tentavano di forzare una cassaforte appena rubata da un’abitazione.

E' solo uno degli episodi emersi dai controlli sul territorio, predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento, nel corso del ponte del primo maggio.

Come illustrato a San Marco dei Cavoti, dal Maggiore Gaetano Ragano, Comandante della Compagnia Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo "si tratta di giorni caratterizzati da flussi di traffico più intensi lungo i principali assi viari e le strade di collegamento tra i comuni della provincia. Per far fronte a questa maggiore mobilità e prevenire ogni forma di illegalità, è stato attivato un servizio coordinato e potenziato, con il coinvolgimento di tutte e quattro le compagnie del Comando Provinciale. I controlli si concentrano in particolare sulla sicurezza stradale, con numerose verifiche effettuate tramite etilometro e precursori, al fine di contrastare la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti".



Come detto nella notte appena trascorsa, a Ponte, due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato per furto in abitazione. "I soggetti - ha spiegato ancora Ragano - , provenienti da un campo rom dell’area napoletana, sono stati sorpresi dai militari delle stazioni di Ponte e Paupisi mentre, all’interno del giardino di una villetta in periferia, tentavano di scardinare una cassaforte appena sottratta dall’abitazione. Alla vista delle forze dell’ordine, i due si sono dati alla fuga, cercando di far perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti. Uno ha tentato di nascondersi tra le sterpaglie, mentre l’altro, in un estremo tentativo di fuga, è finito in un canalone. Entrambi sono stati rapidamente rintracciati e arrestati, per poi essere condotti presso il carcere di Benevento su disposizione dell’autorità giudiziaria".



Accanto alla repressione dei reati predatori resta centrale l’attività preventiva, ulteriormente intensificata in questi giorni.

"L’obiettivo - ha concluso Ragano - è garantire la sicurezza degli utenti della strada, dei cittadini e dei turisti presenti sul territorio. Particolare attenzione viene inoltre riservata alle attività produttive, soprattutto nelle ore notturne, per prevenire furti e intrusioni. I controlli si estendono ai cantieri, in particolare quelli legati alla realizzazione dell’alta velocità, oltre che alle aree industriali e commerciali, considerate potenziali obiettivi sensibili".

Un dispositivo articolato e capillare, dunque, che punta a coniugare prevenzione e intervento tempestivo, assicurando una presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio in un periodo di maggiore affluenza e movimento.