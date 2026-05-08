Guardia di Finanza, controlli antiriciclaggio: tre irregolarità contestate Al centro delle verifiche tre professionisti sanniti

Proseguono gli interventi da parte delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento per verificare il corretto adempimento delle disposizioni antiriciclaggio.

I militari della Sezione Tutela Economia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno effettuato diversi controlli e fra questi sono emersi numerosi inadempimenti alle prescrizioni imposte dalla normativa antiriciclaggio da parte di tre professionisti. In particolare, gli interventi eseguiti nei confronti dei soggetti in parola hanno permesso di contestare la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a 50.000 euro, nonché la violazione degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a 300.000 euro. Il mancato rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati incide di fatto sulla trasparenza delle operazioni, rendendo più difficoltoso per gli Organi di Controllo risalire al beneficiario effettivo delle operazioni poste in essere, così minando l’efficacia dell’impianto di prevenzione dei rischi di infiltrazione della criminalità nell’economia sana.