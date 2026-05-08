Pago Veiano, approvato rendiconto 2025. Sindaco De Ieso: "Conti in equilibrio" "Siamo un Comune virtuoso. Numeri certificano una gestione seria”

Il Consiglio comunale di Pago Veiano, nella seduta del 4 maggio 2026, ha approvato il rendiconto della gestione 2025, già licenziato dalla Giunta comunale nelle settimane precedenti. Il documento conferma il mantenimento degli equilibri finanziari dell’Ente, l’assenza di disavanzo e un risultato di amministrazione positivo. Favorevole anche il parere dell’Organo di Revisione, che nella propria relazione evidenzia come il Comune non presenti condizioni di dissesto né situazioni di deficitarietà.

La relazione del revisore certifica inoltre l’equilibrio di cassa e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla normativa vigente.

“Il bilancio 2025 chiude in attivo e senza alcun disavanzo – dichiara il sindaco Mauro De Ieso –. I numeri certificano una gestione seria, rigorosa e responsabile. In questi anni abbiamo migliorato i conti del Comune e oggi abbiamo un ente solido, capace di mantenere gli equilibri e continuare a programmare e investire.”

