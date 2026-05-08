Toscano: "Orgoglioso di aver tenuto testa per tanto tempo al Benevento" La squadra etnea sta preparando i play off a Veronello: battuta l'Inter U23 in amichevole

Mimmo Toscano parla dei prossimi play off, senza poter evitare di ricordare quello che è accaduto nella stagione regolare. Ma ha solo parole positive per la squadra che gli ha soffiato la promozione diretta: Ovvio che rimpiange il momento in cui il suo Catania era in vetta a braccetto proprio col Benevento. “Eio voglio ricordare proprio quella squadra che ha dato fastidio al Benevento per tanto tempo, per un altro momento abbiamo pagato dazio, anche se non l'ho mai detto, ai tanti infortuni e alle assenze importanti, ma non è stato l'unico motivo del fatto che ci siamo allontanati dalla squadra sannita. Ma diciamolo: mi ha reso orgoglioso il fatto di essere stati l'unica squadra che ha tenuto testa al Benevento per tanto tempo”.

Toscano dice che il Catania deve crescere come squadra e come società: “Guardavo le statistiche e mi sono accorto che questo è il miglior piazzamento del Catania negli ultimi 8 anni, società nata nel 2022. Stiamo mettendo i tasselli giusti per crescere anche come Club. Ma noi quella squadra dobbiamo ritrovare, quella che ha dato fastidio per 8-10 giornate al Benevento, che poi meritatamente ha vinto il campionato”.

Ricordiamo che la squadra etnea entrerà in gioco domenica 17 maggio nella seconda giornata della fase nazionale. Il Catania è in ritiro a Veronello e ieri ha giocato in amichevole con l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi, battendolo per 4 a 1. Gli etnei sono andati a segno con Ierardi al 12’ e Cicerelli al 22’ nel primo tempo, nella ripresa sono arrivati i gol di Forte (7') e Rolfini (30'). Per i nerazzurri ha segnato Spinaccè.

Toscano ha schierato il Catania con il 3-4-2-1: Bethers tra i pali; difesa composta da Ierardi, Cargnelutti e Pieraccini; a centrocampo Raimo, Quaini, Di Noia e Celli; sulla trequarti Bruzzaniti e Cicerelli alle spalle di Forte. Non hanno preso parte alla sfida Dini, Miceli, Casasola, Donnarumma, Allegretto, Corbari e D’Ausilio. Da segnalare invece il ritorno in campo di Lunetta e Ponsi, oltre all’impiego di tre giovani classe 2010: Trimarchi, Finocchiaro e Rafaraci.