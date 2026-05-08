Matera (FdI): "Finanziati numerosi comuni del Sannio per messa in sicurezza" Il senatore sannita: "Interessate aree particolarmente esposte a rischi idrogeologici e criticità"

“Con la pubblicazione del decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante in allegato la graduatoria finale per l’assegnazione dei contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, arrivano risorse importanti anche per numerosi comuni della provincia di Benevento”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, Segretario d’Aula del Senato della Repubblica.

“Si tratta - prosegue - di interventi fondamentali per la sicurezza dei cittadini e per la tutela del territorio, soprattutto in aree particolarmente esposte a rischi idrogeologici e criticità infrastrutturali. È un segnale tangibile dell’attenzione che il Governo Meloni continua a riservare agli enti locali e alle aree interne, troppo spesso lasciate sole in passato.

I comuni interessati sono: Amorosi, Arpaia, Calvi, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Colle Sannita, Foiano di Val Fortore, Fragneto l’Abate, Fragneto Monforte, Guardia Sanframondi, Limatola, Molinara, Montesarchio, Morcone, Pago Veiano, Paolisi, Paupisi, Pesco Sannita, Pietrelcina, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molara, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, San Salvatore Telesino, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, Tocco Caudio e Vitulano.



Parliamo di risorse che consentiranno ai comuni di realizzare opere attese da tempo, intervenendo sulla prevenzione e sulla sicurezza del territorio. Continueremo a seguire con attenzione il lavoro del Governo affinché il Sannio possa beneficiare di ulteriori opportunità e investimenti”, conclude Matera.