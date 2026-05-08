Ordine degli ingegneri. Lista "Libera" incontra i tecnici del Fortore I candidati consiglieri con Ivan Verlingieri per la riconferma alla guida dei professionisti sanniti

Si è svolto a San Giorgio La Molara l'incontro tra numerosi ingegneri che a giorni saranno chiamati per il rinnovo della presidenza e del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Benevento. A promuovere l'incontro i professionisti fortorini della lista “Libera” con in testa il presidente uscente Ivan Verlingieri.

Tanti gli iscritti che hanno preso parte all'incontro “segnale più chiaro che il messaggio della lista L.I.B.E.R.A. sta toccando le corde giuste – hanno spiegato gli organizzatori -. Quando i colleghi rispondono con numeri importanti, significa che l'esigenza di un Ordine come 'casa comune' non è solo uno slogan, ma una necessità sentita. Questa affluenza ha trasformato l'incontro da semplice riunione elettorale in un vero momento di confronto costruttivo.

“Vedere tanti colleghi riuniti attorno alla figura di Ivan Verlingieri e della sua squadra dà forza politica alla lista per le battaglie future (equo compenso, dignità professionale). Superamento dell'isolamento. La partecipazione corale annulla le distanze fisiche, confermando che l'unione della categoria è l'unico modo per avere voce in capitolo con le istituzioni”.

Nella lista capeggiata dal presidente uscente Ivan Verlingieri che punta alla rielezione, sono candidati consiglieri: Mario Carrozza, Tiziana Catalano, Imma Collarile, Roberto D'Alessio, Alberto Festa, Matteo Iannotti, Lella Liana Imbriani, Michele Lombardi, Mariateresa Parente, Paolo Parrella, Luigi Sauchella, Vincenzina Tagliaferro, Giancarlo Tretola, Maddalena Uccelli, ed Angelo Cocca.