Paino paesaggistico regionale. Sistema informativo Provincia per i Comuni Sindaci in riunione alla Rocca dei Rettori

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha presieduto una riunione di Sindaci e tecnici dei Comuni in merito alla

predisposizione delle Osservazioni al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) che debbono essere consegnate in Regione entro il prossimo 19 maggio.

Lombardi, che era affiancato dal Dirigente del Settore Pianificazione della Provincia Giancarlo Corsano, ha illustrato le finalità dell’incontro affermando che la Provincia intende esercitare il ruolo, as-segnato alle Province dalla legge n. 56 del 2014, di supporto ai Comuni per la redazione degli stru-menti di pianificazione mettendo a disposizione la Banca Dati che è stata predisposta ed è già acces-sibile sul portale dell’Ente. La Provincia, ha concluso Lombardi vuole essere un Ente che è a fianco dei Comuni, senza sovrastarli.

Ha preso quindi la parola il Dirigente Corsano che ha illustrato le potenzialità del SITI (Sistema Informativo Territoriale Integrato) che è

l'infrastruttura digitale trasversale dedicata alla raccolta, inte-grazione e condivisione dell'informazione geografica dell'Ente garantendone l’accesso anche a citta-dini, professionisti e amministrazioni locali.

Oggi la quasi totalità dei Comuni del Sannio vive le criticità di elaborazione della pianificazione urbanistica non potendo contare su una numericamente adeguata dotazione organica di personale. Infatti, molto spesso i Comuni debbono rivolgersi a strut-ture esterne all’Ente per la redazione del PUC con spese talvolta non sostenibili per i Bilanci comunali (un Comune con 2.000 abitanti arriva a spendere anche 150mila Euro): la Provincia, dunque, nell’ottica di collaborazione istituzionale, può mettere a disposizione dei Comuni a costi praticamen-te irrisori (poche migliaia di Euro, ovvero solo la spesa della gestione) la propria piattaforma digitale contenente i dati per contribuire alla elaborazione fondamentale della pianificazione. Il SITI, ha proseguito Corsano, ha la capacità di integrare in un unico geodatabase dati eterogenei, rendendoli in-teroperabili e utilizzabili per analisi territoriali, valutazioni ambientali, programmazione degli inter-venti e definizione di strategie di medio-lungo periodo.

Attraverso il portale è possibile consultare i dataset aggiornati relativi alle principali funzioni dell’Ente organizzati per sezioni tematiche: peraltro il SITI consente l’interscambio dei dati con gli altri Soggetti istituzionali, quindi può essere imple-mentato grazie al mutuo scambio di informazioni. Alcuni Comuni, ha concluso Corsano, già interagiscono con il SITI ed hanno dimostrato di apprezzarne i contenuti ed il valore.

Dopo l’intervento del Dirigente è seguita un’ampia dimostrazione delle pagine e dei contenuti del SITI nonché gli interventi di Sindaci e tecnici dei Comuni.