Cinghiale attraversa tangenziale e si scontra con auto: danni e paura - FOTO E' accaduto la scorsa notte nei pressi dell'uscita Stadio della bretella Ovest: giovane in ospedale

Momenti di autentico terrore la scorsa notte per un giovane di Benevento che si è trovato a fare i conti con un cinghiale maschio adulto, visti i danni e le dimensioni descritte, che all'improvviso ha attraversato di corso la Tangenziale Ovest, all'altezza dell'uscita Stadio a Benevento.

Inevitabile l'impatto con la Ford Fiesta condotta dal giovane che si è trovato di fronte l'animale. Inutile ogni manovra per evitare l'impatto. Il verro sarebbe infatti spuntato all'improvviso dalle sterpaglie che costeggiano la superstrada ed ha colpito la parte anteriore destra del veicolo che stava transitando.

Violento l'impatto che ha gravemente danneggiato la Ford. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno rilevato l'incidente e poco distante individuato l'animale, morto.

Tanta la paura per il conducente che nelle ore successive ha dovuto far ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli. In seguito all'urto sono 'esplosi' tutti gli airbag del veicolo.

Tornano nuovamente a far danni e paura i cinghiali a Benevento. Non è la prima volta che si registrata a ridosso del centro urbano, un incidente del genere.