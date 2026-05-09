Fabio Caserta, il "Cammino di Santiago" per celebrare la salvezza dell'Empoli L'ex allenatore giallorosso ha dedicato l'obiettivo raggiunto alla mamma che non sta bene

Fabio Caserta da libro cuore: dedica la salvezza dell''Empoli alla mamma, che vive in Calabria (e non sta molto bene...) e si prepara a dare concretezza ad un fioretto: “Faccio il cammino di Santiago”. Per chi non lo sapesse il Cammino di Santiago è una rete di antichi sentieri di pellegrinaggio che convergono sulla cattedrale di Santiago de Compostela in Galizia, Spagna, meta di oltre 500.000 pellegrini l'anno. Il percorso principale, il Cammino Francese, copre circa 800 km in un mese, offrendo un'esperienza profonda di spiritualità, introspezione e socialità.

La salvezza celebrata con spirito cristiano e sottolineando come sempre il suo legame forte con la famiglia. L'allenatore dal sorriso tenue ha grandi valori morali e vale la pena celebrare questa salvezza ottenuta all'ultimo secondo sul campo del Monza, anche grazie alla sua ex Juve Stabia che ha resistito strenuamente agli attacchi del Sudtirol, che con una vittoria avrebbe potuto condannare i toscani a disputare il play out col Bari. Virale il filmato che immortala Caserta e i suoi assiepati sulla panchina con un telefonino che trasmette gli ultimi assalti del Sudtirol alla Juve Stabia e poi la gioia finale che significa salvezza senza passare per il giogo del play out. Caserta, lo ricordiamo, ha guidato per una stagione il Benevento nel 2021-22 fino ai play off con il Pisa. Nell'anno “horribilis” della retrocessione giallorossa aveva iniziato il campionato sulla panchina della strega ma fu esonerato alla sesta giornata dopo la sconfitta di Brescia e sostituito da Fabio Cannavaro.