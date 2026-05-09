Aspettando la Supercoppa, Floro "studia" già per la B Il tecnico giallorosso sta impreziosendo il sul bagaglio, visionando squadre impegnate nei play off

Avido di apprendere il calcio in tutte le sue sfaccettature. Antonio Floro Flores vive per questo sport, è stato un ottimo attaccante fino a qualche anno fa, ora si è tuffato anima e corpo in questa sua nuova avventura di allenatore. “Ho scoperto che mi piace addirittura di più di quando facevo il calciatore”. Una vocazione, resa ancora più allettante dall'esordio da favola nel Benevento. Prima esperienza alla guida di una squadra professionistica e subito promozione in B. Ora non vede l'ora di ricominciare, di confrontarsi con un nuovo campionato, che ha frequentato da calciatore una ventina di anni fa e ritrova nelle vesti inedite di tecnico.

E allora ogni occasione è buona per aggiornarsi, per apprendere nuovi metodi, dettagli da accumulare nel suo ancora giovane bagaglio di esperienze. Quale migliore occasioni per farlo dei play off? In B o in C non fa differenza, c'è di che guardare per chi ha voglia di imparare in fretta tutto quello che si può. “L'altra sera – dice – ho visto Casertana-Atalanta. Bravi i giovani nerazzurri, ce ne sono alcuni davvero di grandi qualità. Ma brava la Casertana che ha un giovane e ottimo tecnico come Federico Coppitelli”. Uno che ha fatto più o meno la sua trafila: prima le giovanili (Toro e Lecce), poi le squadre senior come la Casertana. “E' una squadra forte, sa quello che vuole, secondo me darà del filo da torcere anche alla Salernitana”. E lui conta di esserci, al Pinto o all'Arechi (o magari in entrambe le occasioni), ma anche da qualche altra parte, salvo dover preparare al meglio questa Supercoppa: “Magari andrò a vedere il Potenza del mio amico De Giorgio, che reputo tra i migliori della categoria. Bel play off contro il Campobasso”.

E poi ci saranno i play off di serie B. Come perderseli? Si comincia martedì 12 con Catanzaro-Avellino (ore 21) e Modena-Juve Stabia (18,45), poi si andrà avanti con le semifinali: con la vincente di Modena-Juve Stabia contro il Monza, 16 e 19 maggio, ore 20. E la vincente di Catanzaro-Avellino contro il Palermo, domenica 17 e mercoledì 20, alle 20. Poi le finali 24 e 29 maggio. C'è anche il play out tra Bari e Sud Tirol (15 e 22 maggio alle 20).

C'è chi trepiderà per queste squadre e chi invece ne studierà le mosse. Anche questo è il bello del calcio.