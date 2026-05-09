L’Orchestra Filarmonica di Benevento chiude la stagione "No Borders" Domani al Teatro Comunale il gran finale "Amadeus" con Riccardo Terzo

Tutto pronto per il gran finale della dodicesima stagione dell’Orchestra Filarmonica di Benevento. Domani sera, domenica 10 maggio 2026, alle ore 19:00, il sipario del Teatro Comunale Vittorio Emmanuele del capoluogo sannita si alzerà su "Amadeus", l'evento conclusivo che segna il compimento del primo ciclo programmatico firmato dalla direzione artistica di Giovanni Sollima.

Il concerto rappresenta il culmine della rassegna "No Borders", una stagione che, sotto la guida di Sollima, ha esplorato il concetto di musica senza confini, intrecciando tradizione classica e sperimentazione contemporanea. Per questo appuntamento conclusivo, l'OFB torna nel cuore del classicismo con un programma interamente dedicato al genio di Wolfgang Amadeus Mozart.

La serata vedrà protagonista l'OFB diretta da Riccardo Terzo, eccellenza internazionale e primo fagotto della prestigiosa Gewandhausorchester di Lipsia, che per l'occasione ricoprirà il duplice ruolo di direttore e solista.

Il percorso musicale si aprirà con la brillante Ouverture da "Così fan tutte" (KV 588), per poi proseguire con il celebre Concerto per fagotto in si bemolle maggiore (KV 191), caposaldo del repertorio per questo strumento in cui Terzo metterà in luce la sua straordinaria perizia tecnica. Il finale di stagione sarà affidato alla maestosità della Sinfonia n. 41 in do maggiore "Jupiter" (KV 551), vertice insuperato della produzione sinfonica mozartiana.

Con il concerto di domani, l'Orchestra Filarmonica di Benevento celebra il successo di una stagione di transizione e crescita. Dopo il passaggio di testimone da Beatrice Rana a Giovanni Sollima nell'ottobre 2025, l'ensemble ha consolidato la sua posizione di "hub" culturale, attirando solisti di fama mondiale e mantenendo un legame profondo con il territorio.