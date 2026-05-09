Fatebefratelli: open day di proctologia Una giornata per visite e consulti gratuiti

L'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento organizza sabato 16 maggio, dalle ore 8.30 alle ore 14.00, l'Open day di proctologia.

Si tratta di una giornata dedicata alle visite gratuite che saranno eseguite dagli specialistici dell'Unità Operativa di Chirurgia, i dott.ri Federica Mastella e Luciano Onofrio con la collaborazione degli infermieri stomaterapisti Pucillo e Rapuano.

Nel corso dell'Open day di proctologia, saranno trattate le seguenti patologie: emorroidi, fistole perianali, ragade, stitichezza, sindrome da ostruita defecazione, sanguinamento ano-rettali. I cittadini interessati possono prenotarsi all'indirizzo mail: urp@fbfbn.it fino ad esaurimento posti.