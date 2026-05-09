Agroalimentare "Più trasparenza sull’origine dei prodotti" La sollecitazione del consigliere regionale Errico "per tutelare le filiere locali e il Sannio”

Il consigliere regionale Fernando Errico, componente della VIII Commissione Consiliare Permanente Agricoltura, Caccia, Pesca e Risorse Comunitarie del Consiglio regionale della Campania, ha partecipato ai lavori della Commissione dedicati alle iniziative per la tutela della trasparenza e alla promozione della modifica dell’articolo 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013 in materia di origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. Nel corso della seduta è stata evidenziata l’importanza di un intervento normativo capace di garantire maggiore chiarezza sull’effettiva provenienza delle materie prime utilizzate nei prodotti agroalimentari, con l’obiettivo di tutelare sia i consumatori sia le imprese che investono nelle filiere territoriali. “Parliamo di un’iniziativa strategica per il futuro del comparto agroalimentare campano e italiano - dichiara Errico - Oggi il sistema europeo consente che prodotti ottenuti con materie prime provenienti dall’estero possano essere considerati di origine italiana dopo una trasformazione effettuata nel nostro Paese. È un meccanismo che rischia di penalizzare le produzioni locali e di creare poca trasparenza nei confronti dei cittadini”. Il consigliere regionale ha sottolineato come la Campania rappresenti una delle realtà agroalimentari più importanti del Paese, grazie a centinaia di Prodotti Agroalimentari Tradizionali e alle numerose eccellenze DOP e IGP che costituiscono un patrimonio economico, culturale e identitario da salvaguardare. “Questa iniziativa assume un valore particolarmente importante anche per il Sannio, territorio che fonda una parte significativa della propria economia sulla qualità delle produzioni agricole ed enogastronomiche. Difendere la tracciabilità e l’autenticità dei prodotti significa sostenere concretamente le aziende sannite, valorizzare il lavoro degli agricoltori e proteggere le eccellenze locali dalla concorrenza sleale e dai fenomeni di Italian Sounding”. L’atto approvato in Commissione impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale a promuovere, nelle sedi nazionali ed europee competenti, una revisione della normativa vigente affinché, per i prodotti agricoli e alimentari, venga riconosciuto come criterio principale di origine il luogo effettivo di provenienza delle materie prime. “È necessario - conclude Errico - che la Regione Campania continui ad avere un ruolo attivo nelle sedi istituzionali per sostenere una battaglia di trasparenza e tutela delle produzioni locali, nell’interesse delle imprese, dei consumatori e di territori come il Sannio che rappresentano un’eccellenza dell’agroalimentare italiano”.