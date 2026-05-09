Benevento celebra i 50 anni della Riforma Penitenziaria, oggi il convegno

L’Esecuzione e il Mandato Istituzionale: Un focus sulla gestione quotidiana della pena con gli interventi di Marianna Adanti (Direttrice della Casa Circondariale di Benevento), Aureliana Calandro (Comandante Polizia Penitenziaria), Rita Bernardini (Nessuno Tocchi Caino) e Mauro Nardella (IPA).

La Battaglia Politica e la Tutela dei Diritti: Una riflessione sul paradigma sanzionatorio e i diritti fondamentali, con contributi di Sergio D’Elia (Nessuno Tocchi Caino), Filippo Blengino (Radicali Italiani), Luigi Marino (Amnesty International) e Francesco Cirillo (Ora!).