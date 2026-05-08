Prevendita Benevento-Arezzo: superata appena quota duemila Per i tifosi giallorossi rimane ancora un giorno per arrotondare il dato di vendita

L'andamento lento delle vendite dei biglietti per la Supercoppa è continuato anche oggi (339 biglietti sottoscritti). Si è superata quota duemila, ma d'un soffio: siamo a quota 2.043 tagliandi sottoscritti. Di cui, si badi bene, 116 sono di Arezzo e si accomoderanno in Curva Nord.

Insomma, per questa ultima partita casalinga mancherà il colpo d'occhio che la stagione avrebbe meritato, ma è inutile lamentarsi più di tanto. La parte suggestiva della stagione è ormai stata vissuta, e queste partite non possono che ricordare delle vere e proprie amichevoli post-campionato, anche se in palio c'è un trofeo che il Benevento non ha mai avuto in bacheca. I tifosi hanno già la mente rivolta al futuro e al prossimo campionato di serie B e guardano con disincanto a questa manifestazione organizzata dalla Lega Pro.

Il dato relativo ai tifosi amaranto è pressochè definitivo, i tifosi giallorossi avranno tempo fino a domani (all'ora della partita, 20,30) per sottoscrivere un tagliando di ingresso.