Vandalismo in centro storico: la denuncia dei residenti Il presidente del Comitato di Quartiere denuncia "graffiti selvaggi"

“Ancora una volta ci vengono segnalati casi di vandalismo, nelle forme del graffito selvaggio”. Così Luigi Marino, Presidente del Comitato di Quartiere Centro Storico denuncia l'ennesimo episodio.

“Questa volta – prosegue - è toccato a Via Madonnella, ma altri vicoli sono stati già utilizzati come tele illegittime (vedasi Via Erik Mutarelli). Il danno non è solo per i proprietari, ma per il decoro del nostro Centro Storico.

Vogliamo chiarire che quello che noi pretendiamo per il Centro ben può essere richiesto per ogni altro Quartiere.

Non difendiamo Cittadini di serie A, ma cittadini di Benevento che meritano il rispetto delle regole e del buon senso.

Non cerchiamo benefici, ma pretendiamo che l'azione amministrativa tenga conto delle peculiarità di un Quartiere che, piaccia o meno, rappresenta il fulcro della nostra comunità ed è depositario dei suoi simboli. Il Centro Storico è abitato, vissuto, animato da tanti cittadini, di cui molti anziani o, loro malgrado, malati.

Potremmo essere un Quartiere vivibile ed un volano per il turismo, con una connotazione peculiare per eventi culturali. Ma per fare questo si rende necessaria la pianificazione e l'analisi dei bisogni dei cittadini. Esortiamo, chi ci critica, ad esigere il rispetto delle regole anche negli altri Quartieri! Se l'azione sarà corale, infatti, l'effetto avrà un concreto impatto su Benevento. Non cittadini di serie A, B e C, ma cittadini consapevoli. Noi, dal canto nostro, siamo sempre stati disponibili al dialogo e pronti a fornire il nostro ausilio a chi vorrà chiedercelo”.