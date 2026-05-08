Forum dei Giovani di Castelvenere: il 13 maggio il rinnovo Avranno diritto al voto i componenti del Forum dei Giovani residenti nel comune

Sono state convocate per mercoledì prossimo, 13 maggio, le elezioni per il rinnovo del Forum dei Giovani di Castelvenere. Lo rende noto il Sindaco Alessandro Di Santo. Avranno diritto al voto i componenti del Forum dei Giovani residenti nel comune: è obbligatorio presentarsi con un documento di identità in corso di validità e non è ammesso il voto per delega.

Il seggio elettorale verrà allestito nell’aula consiliare del Comune di Castelvenere e si voterà dalle ore 16,00 alle ore 19,00 nella sola giornata del 13 maggio.

“Il Forum dei Giovani – ricorda il sindaco Di Santo – è un organismo di partecipazione che si propone di avvicinare i giovani alle istituzioni e le istituzioni al mondo dei giovani: sarà un luogo delle idee e delle opportunità che la nostra amministrazione saprà e dovrà saper ascoltare”.