Spopolamento: Telese Terme in controtendenza. Il centro in crescita Caporaso traccia un bilancio

"Mentre il Meridione d’Italia combatte contro lo spettro dello spopolamento, Telese Terme risponde con una crescita demografica costante. È un dato che parla di fiducia: le famiglie scelgono di restare, i giovani scelgono di venire. Questa vitalità ha trasformato la città in un polo magnetico per gli investitori, attirati da un’economia solida che ha saputo trasformare i cantieri in opportunità. Non è un caso che i numeri economici pongano la città al secondo posto assoluto in provincia, subito dopo il capoluogo, con indicatori di benessere e dinamismo commerciale mai registrati prima nel Sannio". Così il sindaco di Telese Caporaso cher traccia un bilancio degli anni alla guida del centro sannita.

Il sorpasso dell’eccellenza: più turisti di Ercolano

Il turismo telesino ha smesso di essere un settore di nicchia per diventare un gigante economico. I dati sui pernottamenti raccontano una realtà sorprendente: Telese oggi registra flussi che superano centri di risonanza mondiale come Ercolano. È il trionfo di un’offerta integrata che parte dal benessere delle Terme e si espande verso una rigenerazione urbana senza precedenti.

Una metamorfosi da 22 milioni di euro

I numeri della trasformazione sono scolpiti nei 22 milioni di euro di finanziamenti intercettati in meno di sei anni. Ma dietro le cifre ci sono i volti:

• È il volto dei bambini che avranno nuovi asili e scuole moderne (oltre 4 milioni di investimenti).

• È il volto di chi riscopre il Lungolago e la pista ciclopedonale sul Grassano, simboli di un turismo "green" e consapevole.

• È la luce di una città che si illumina con tecnologie smart (2,3 milioni per l'efficientamento) e si digitalizza per essere a portata di smartphone.

Il Solco e la Visione: Verso la Città Vera

Questo non è un traguardo, ma la "fase uno" di un progetto decennale. Il Manifesto per Telese Terme disegna una realtà urbana funzionale, dinamica, una “Città Vera” che si pone come baricentro strategico della Campania, snodo vitale tra Napoli e l'Adriatico grazie all'Alta Capacità.

“Abbiamo tracciato il solco”, conclude Giovanni Caporaso con la pacatezza di chi vede le idee farsi pietra e asfalto. “Abbiamo dimostrato che non esistono destini segnati, ma solo progetti non ancora realizzati. Telese è oggi una promessa mantenuta. Adesso, con lo stesso spirito di quel primo giorno senza cordoni, siamo pronti a proseguire il percorso. Il futuro di Telese è una pagina bianca che vogliamo continuare a scrivere insieme ai cittadini”.