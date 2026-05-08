Da lunedì 11 maggio via Parrocchia Nuova sarà chiusa al traffico

A partire da lunedì 11 maggio fino a martedì 19 maggio, dalle ore 7:00 alle ore 18:00, esclusivamente nei giorni dal lunedì al venerdì, via Parrocchia Nuova (strada a senso unico con accesso da via Torre della Catena e circolazione consentita solo verso Port'Arsa) sarà chiusa al traffico per consentire l'esecuzione di attività di scavo nell'ambito dei lavori per il potenziamento della rete elettrica cittadina.
Si precisa che in ogni caso l'accesso a via Port'Arsa sarà comunque consentito attraverso la viabilità alternativa rappresentata da via Porta Nuova, via Bosco Lucarelli nel tratto da incrocio con via Porta Nuova fino all'arrivo in via Carlo Torre - largo Triggio e al conseguente ingresso in via Port'Arsa.