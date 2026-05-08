Controlli nei locali a Telese: sequestro di alimenti non tracciati e denunce Verifiche della Polizia di Stato con Asl e Vigili del Fuoco

Proseguono nel Sannio i controlli interforze all'interno dei locali. Gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e della Squadra Mobile della Questura di Benevento con i poliziotti del Commissariato di Telese Terme hanno effettuato una serie di controlli contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni effettuando anche verifiche sulla regolarità delle autorizzazioni amministrative per alcuni esercizi.

Nel corso delle verifiche in collaborazione con personale dei Vigili del Fuoco, dell’ASL di Benevento, dell’Ispettorato del Lavoro e della SIAE, presso un locale commerciale sito in Telese Terme, sono state rilevate irregolarità sulla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, sicurezza antincendio, autorizzazioni sanitarie e sicurezza sul lavoro.

L’attività si è conclusa con la denuncia del titolare dell'attività per la mancata esposizione della Tabella giochi proibiti rilasciata dal Questore della provincia, e il sequestro amministrativo di 50 chilogrammi di alimenti surgelati privi di tracciabilità.

Nell’ambito dei predetti controlli, una persona sorpresa in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish, veniva segnalata alla Prefettura per possesso di stupefacenti per uso personale e la sostanza rinvenuta veniva posta sotto sequestro.

Sempre nel corso degli stessi controlli, ad un individuo sorpreso a condurre un autoveicolo sprovvisto di patente di guida veniva contestata una sanzione amministrativa per un ammontare complessivo di oltre 5mila euro.