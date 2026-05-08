Lo seguono mentre è in auto, lui si libera della cocaina, ma è inutile Benevento. Un 29enne denunciato dalla guardia di finanza

Gli hanno sequestrato una quindicina di grammi di cocaina e l'hanno denunciato. Nel mirino della guardia di finanza è finito nella tarda serata di ieri un 29enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, di cui probabilmente si stavano monitorando i movimenti, sarebbe stato seguito mentre era al volante di un'auto che le fiamme gialle avrebbero poi fermato nella zona di Ponte.

I militari hanno recuperato, a poca distanza dalla macchina, un involucro contenente la cocaina: droga di cui il 29enne, a detta degli investigatori, avrebbe cercato di liberarsi quando si era accorto della loro presenza. A quel punto, l'avrebbe gettata da un finestrino, ma senza i risultati sperati. L'uomo, difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo, è stato condotto in caserma e poi rilasciato con una denuncia a piede lbero, mentre la 'roba'è stata sequestrata.