Il carciofo di Pietrelcina: domani il convegno con l'assessore Serluca “Tradizioni che generano valore: il carciofo di Pietrelcina tra cultura e turismo”

Sarà l’Assessore regionale all’Agricoltura Maria Carmela Serluca a concludere i lavori del convegno sulle “Tradizioni che generano valore: il carciofo di Pietrelcina tra cultura e turismo”, organizzato per domani (ore 18:15) presso il Centro Sociale “Grazio Forgione” a Pietrelcina nell’ambito della “Sagra del Carciofo di Pietrelcina”.

Lo rende noto Luciano Girardi, consigliere comunale di Pietrelcina con delega all’agricoltura.

Oltre a Girardi e alla Serluca, all’incontro, che sarà moderato da Barbara Minicozzi (consulente e progettista del Terzo Settore), interverranno il Sindaco di Pietrelcina Salvatore Mazzone, il presidente della Pro Loco Vincenzo Mastronardi, Renzo Mazzeo (Presidente UNPLI Benevento), Luigi Barbati (Presidente UNPLI Campania), il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, Nadia Savino (Presidente Slow Food Benevento) e Giancarlo De Luca (Responsabile del Presidio del Carciofo di Pietrelcina).