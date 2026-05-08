Niente Fvs e Var. Floro: "Bè, finalmente si potrà esultare subito ad un gol" Nella Supercoppa niente aiuto delle telecamere. E il tecnico giallorosso ci scherza su

Il Floro Flores “fuori onda” disquisisce su Fvs e Var, partendo da due ingiustizie ricevute: “Mi hanno penalizzato a Monopoli e Giugliano in maniera madornale. Il Fvs? Non l'ho inventato io, ma in fondo non mi è dispiaciuto, anche se ogni volta che chiamavamo una “card” c'era un coro di proteste e di insulti. In fondo toglieva qualche responsabilità agli arbitri se riuscivano ad utilizzarlo bene e comunque non è da bocciare come nuova regola”.

Contro l'Arezzo non ci sarà né Fvs né Var... Si tornerà all'antico... “Bè meglio così, torneremo a gioire per un gol. Non so da quanto tempo non esulto più. Ho sempre più timore che arrivi il Fvs e te lo annullino. Neanche al gol di Mignani contro il Catania ho gridato: l'incubo era che potesse essere fuorigioco. Sapete? Mignani gioca sempre sul filo... Insomma è colpa sua se non ho gioito subito... Scherzo, ovviamente. Però è vero che aspettando l'esito delle telecamere non si riesce ad esultare”.

Poi gli fanno notare che l'arbitro di Benevento-Arezzo è lo stesso di Monopoli. “Mah, io non dico che abbia avuto torto. Magari siamo stati noi dei polli. Il fallo su Saio era netto, ma il ragazzo è rimasto in piedi e non è neanche caduto a terra. In caso contrario, probabilmente il rigore lo avrebbe assegnato”