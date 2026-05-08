Chi ride e chi piange: la Serie B da emozioni forti di tanti ex giallorossi In copertina Calò e Koutsoupias nel Frosinone volato in serie A. Fa festa Fabio Caserta a Empoli

Una serie B da emozioni forti. Come è nel suo Dna. Chiuso il discorso promozioni e retrocessioni dirette, ora ci sarà spazio pr i play off e per il play out.

Per una volta abbiamo provato a giocare con i sentimenti dei tifosi giallorossi che seguendo la “diretta gol” di Dazn avranno fatto il callo a sentire nomi conosciuti. Calciatori che sono passati alle falde della Dormiente e che hanno vissuto una serata ricca di emozioni. Da Jack Calò a Koutsoupias, ex recenti della strega, che hanno firmato due dei cinque gol del Frosinone volato per l'ennesima volta in serie A. Il capolavoro di Alvini, ex venditore di scarpe nella sua Umbria, ed ora allenatore nella massima serie.

Ha perso il Palermo di Pippo Inzaghi a Venezia, ma in una partita che aveva ben poco da dire per la classifica. SuperPippo giocherà i play off e spera di essere ancora una volta protagonista della serie cadetta.

Ha fatto festa l'Avellino di Robertino Insigne che ha avuto la meglio del Modena ed è approdato ai play off per la promozione in serie A da ottava classificata. Nel preliminare gli toccherà il Catanzaro al Ceravolo, squadra imbottita di ex giallorossi, da Pietro Iemmello a Marco D'Alessandro, a Jacopo Petriccione. Ai calabresi basterà un pari al 90' per passare il turno.

La vittoria dell'Avellino fa il paio con l'incredibile 4 a 3 conquistato dal Padova al Manuzzi di Cesena. Ai bianconeri di Cole sarebbe servito un successo e con quello sarebbero stati promossi ai play off (erano in vantaggio con gli irpini negli scontri diretti), ma i veneti degli ex Pastina, Buonaiuto, Caprari (autore del primo gol) e Crisetig hanno infranto i sogni dei romagnoli e regalato su un vassoio d'argento i play off all'Avellino.

Continuiamo con gli ex giallorossi, in ordine sparso. Ha fatto festa Fabio Caserta che ha portato in salvo il suo Empoli, insieme a Salvatore Elia, sfortunato protagonista della stagione giallorossa nel 21-22. Si è salvato lo svedese Karic a Chiavari, con la Virtus Entella che ha battuto la Carrarese e si è tirata fuori da ogni complicazione. Si salva (ma lo era già...) la Sampdoria di Coda e De Paoli, ma non certo al termine di un campionato da ricordare. Ha esultato per aver sbloccato la partita al Ceravolo, Gabriele Moncini, che ha evitato che il suo Bari finisse in serie C, portandolo al play out che dovrà disputare contro il Sud Tirol.

La squadra di Bolzano è il rovescio della medaglia per ciò che riguarda qualche ex giallorosso: c'era El Kaouakibi nelle file degli altoatesini, ha fallito un gol piuttosto fscile nel finale, che avrebbe significato salvezza. Invece ci sarà da soffrire al play out.

Una serata senza gioia per i pescaresi Acampora, Capellini, Letizia e il diesse Foggia, retrocessi coi biancazzurri dopo un solo anno di B, nonostante la presenza di un “Campione d'Europa come Lorenzo Insigne. Stessa sorte per Lapadula e Di Serio, che cadono in serie C con lo Spezia che torne in terza serie dopo 14 anni.