Caso Covid: condannato per diffamazione, Maturo assolto in appello Benevento. La sentenza per l'ex sindaco di Cusano Mutri

Era stato condannato per due diffamazioni ad una multa di 1000 euro, ma in appello è stato assolto. E' la sentenza per l'ex sindaco di Cusano Mutri, Giuseppe Maturo (avvocato Marcello Severino), chiamato in causa per aver diffuso su facebook, nel febbraio del 2020, una serie di elementi sul primo caso di positività al Covid nella nostra provincia, relativo ad un militare di Guardia Sanframondi, parte civile con l'avvocato Raffaele Benevento.

Nei suoi confronti era anche stato disposto il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, alla parte civile e una provvisionale di 2500 euro in favore della stessa; statuizioni che in secondo grado sono state revocate.

Nel novembre 2024, Il Tribunale di Benevento aveva invece assolto Maturo dalle accuse di propalazione dei dati personali del malcapitato, minaccia e rivelazione di notizie coperte da segreto.

La prima imputazione riguardava la pubblicazione sul social di un documento dell'Asl, trasmesso al protocollo del Comune di San Salvatore Telesino, contenente notizie sullo stato di salute del paziente, positivo, e le informazioni sui suoi percorsi dal 24 al 27 febbraio. Un documento con le generalità dell'interessato, diventato il destinatario di “commenti offensivi ed intimidatori”. Inoltre, Maturo lo avrebbe accusato di non aver rispettato la quarantena e di non aver tutelato la salute pubblica, anche con messaggi Wtasapp, inviati a più persone, nei quali lo avrebbe offeso.