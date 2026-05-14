Benevento, Floro Flores punta il Vicenza: "Vogliamo chiudere in bellezza" Le parole del tecnico giallorosso verso il match di sabato di Supercoppa

Consueta conferenza stampa di Floro Flores in vista del match di sabato col Vicenza. Il tecnico giallorosso ha esordito nel parlare della condizione generale del Benevento: "I ragazzi stanno bene. È la partita finale, ci teniamo a chiudere in bellezza. Siamo consapevoli che affrontiamo una squadra forte che ha grandi qualità. Dovremo stare attenti. La squadra si è allenata bene ed è consapevole dell'obiettivo. C'è poco da dire su questo. I diffidati? Non mi interessa. L'anno prossimo ci penseremo. Abbiamo bisogno di fare la partita, quindi non posso pensare alla prossima stagione. In questo momento non faccio calcoli perché è una partita importante. Ci teniamo a fare bella figura contro una delle più forti della Serie C. Di sicuro non valuto i miei calciatori in base a queste partite. Le valutazioni si fanno nell'arco di un anno e di come si comportano, questo ci tengo a sottolinearlo".

"Ho tanti dubbi di formazione"

Floro Flores ha proseguito: "Per me il Benevento è la squadra più forte. Il Vicenza ha vinto con qualità e determinazione, sicuramente cercheranno di metterci in difficoltà. Ogni girone è diverso. Posso dire che di fronte abbiamo una squadra forte e con qualità. L'abbiamo studiata, credo che la mia squadra sia pronta per affrontare questa partita. Le scelte? I dubbi non mancano. Scognamillo non si è allenato perché ha avuto un risentimento. Lo stesso Saio non è al massimo della condizione. Dovrò tenere conto di questo, ma non sono preoccupato. Carfora? Se riesce a trasferire ciò che fa in allenamento, allora diventerà un calciatore straordinario. È un ragazzo che deve crescere, i giovani vanno aspettati. Parlo spesso con Carfora, secondo me ha un futuro roseo davanti a sé".

"Questa è una stagione indimenticabile"

"Ogni singolo momento della stagione mi rimarrà impresso nella mente. Questa esperienza mi ha aiutato tanto. Ho trovato ragazzi che si sono messi a disposizione e una società che mi è stata vicino. La gente mi ha accolto come se fossi uno di loro. Queste sono cose che ti rimangono dentro a vita e nessuno può toglierle. Staremo insieme fino al 22 e non sarà bello, non vorrei mai che finisca, ma è giusto che i ragazzi si godano le vacanze".

La nomina di Padella a direttore sportivo

"Padella DS? Sono contento per lui. Ho un rapporto solido con i dirigenti. È una nomina che Padella merita e ha tutte le carte in regola per fare bene. Alle spalle ha un direttore importante come Carli che ha fatto tanto nel calcio".

I play off di Serie C

"Sto seguendo i play off. Casarano e Potenza sono fastidiose. Gli spareggi li vince chi arriva fisicamente. Quattro squadre del girone C? Vuol dire che forse abbiamo vinto il campionato più difficile. Abbiamo affrontato formazioni davvero forte. I ragazzi hanno buttato sangue sul campo, hanno fatto qualcosa di straordinario".