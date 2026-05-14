Benevento, Floro Flores punta il Vicenza: "Vogliamo chiudere in bellezza"

Consueta conferenza stampa di Floro Flores in vista del match di sabato col Vicenza. Il tecnico giallorosso ha esordito nel parlare della condizione generale del Benevento: "I ragazzi stanno bene. È la partita finale, ci teniamo a chiudere in bellezza. Siamo consapevoli che affrontiamo una squadra forte che ha grandi qualità. Dovremo stare attenti. La squadra si è allenata bene ed è consapevole dell'obiettivo. C'è poco da dire su questo. I diffidati? Non mi interessa. L'anno prossimo ci penseremo. Abbiamo bisogno di fare la partita, quindi non posso pensare alla prossima stagione. In questo momento non faccio calcoli perché è una partita importante. Ci teniamo a fare bella figura contro una delle più forti della Serie C. Di sicuro non valuto i miei calciatori in base a queste partite. Le valutazioni si fanno nell'arco di un anno e di come si comportano, questo ci tengo a sottolinearlo".
"Ho tanti dubbi di formazione"
Floro Flores ha proseguito: "Per me il Benevento è la squadra più forte. Il Vicenza ha vinto con qualità e determinazione, sicuramente cercheranno di metterci in difficoltà. Ogni girone è diverso. Posso dire che di fronte abbiamo una squadra forte e con qualità. L'abbiamo studiata, credo che la mia squadra sia pronta per affrontare questa partita. Le scelte? I dubbi non mancano. Scognamillo non si è allenato perché ha avuto un risentimento. Lo stesso Saio non è al massimo della condizione. Dovrò tenere conto di questo, ma non sono preoccupato. Carfora? Se riesce a trasferire ciò che fa in allenamento, allora diventerà un calciatore straordinario. È un ragazzo che deve crescere, i giovani vanno aspettati. Parlo spesso con Carfora, secondo me ha un futuro roseo davanti a sé".
"Questa è una stagione indimenticabile"
"Ogni singolo momento della stagione mi rimarrà impresso nella mente. Questa esperienza mi ha aiutato tanto. Ho trovato ragazzi che si sono messi a disposizione e una società che mi è stata vicino. La gente mi ha accolto come se fossi uno di loro. Queste sono cose che ti rimangono dentro a vita e nessuno può toglierle. Staremo insieme fino al 22 e non sarà bello, non vorrei mai che finisca, ma è giusto che i ragazzi si godano le vacanze".
La nomina di Padella a direttore sportivo
"Padella DS? Sono contento per lui. Ho un rapporto solido con i dirigenti. È una nomina che Padella merita e ha tutte le carte in regola per fare bene. Alle spalle ha un direttore importante come Carli che ha fatto tanto nel calcio".
I play off di Serie C
"Sto seguendo i play off. Casarano e Potenza sono fastidiose. Gli spareggi li vince chi arriva fisicamente. Quattro squadre del girone C? Vuol dire che forse abbiamo vinto il campionato più difficile. Abbiamo affrontato formazioni davvero forte. I ragazzi hanno buttato sangue sul campo, hanno fatto qualcosa di straordinario".