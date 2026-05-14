Play off. Catania contro il Lecco, la Salernitana prende il Ravenna Grande sfida tra Potenza e Ascoli, la rivelazione Casarano contro il Brescia

C'è Fabio Pecchia questa volta a mettere le mani sugli accoppiamenti negli ottavi di finale degli interminabili play off di Lega Pro. Nelle urne ci sono ben quattro squadre provenienti dal Girone C, quello del Benevento. Segno della competitività del gruppo meridionale che ha saputo portare la metà delle squadre partecipanti al secondo turno della fase nazionale. Bussolotti divisi in due gruppi: le teste di serie Catania, Union Brescia, Ascoli e Ravenna (terza, ma migliore delle squadre proveniente dal primo turno). Poi le altre qualificate: Salernitana, Lecco, Casarano e Potenza.

L'estrazione di Fabio Pecchia

Il primo bussolotto estratto è quello del Casarano, la sorpresa più grande di questi play off. La squadra salentina è accoppiata all'Union Brescia di Eugenio Corini, una delle favorite per la promozione in serie B. Seconda estrazione, viene fuori la Salernitana di Serse Cosmi, che viene accoppiata al Ravenna di Mandorlini.

Terza estrazione: il Potenza di De Giorgio, detentore della Coppa Italia di serie C, viene accoppiato all'Ascoli che è arrivato ad un passo dalla promozione diretta.

GLI ACCOPPIAMENTI DEL SECONDO TURNO DELLA FASE NAZIONALE

Lecco - Catania

Casarano - Union Brescia

Potenza - Ascoli

Salernitana - Ravenna

Sono stati estratti anche gli eventuali accoppiamenti delle semifinali

La prima semifinale sarà la vincente di Salernitana-Ravenna contro la vincente di Casarano-Unio Brescia

L'altra semifinale sarà la Vicnte di Potenza-Ascoli contro la vincente di Lecco-Catania.

La finale da Casarano-Union-Brescia/Salernitana Ravenna uscirà la squadra che giocherà in casa la prima finale.

LE DATE

PLAY OFF FASE NAZIONALE 2° TURNO

Gara d'andata DOMENICA 17 MAGGIO 2026

Gara di ritorno MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2026

FINAL FOUR

Semifinali | gara d'andata DOMENICA 24 MAGGIO 2026

Semifinali | gara di ritorno MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2026

Finale | gara d'andata MARTEDÌ 2 GIUGNO 2026

Finale | gara di ritorno DOMENICA 7 GIUGNO 2026

IL REGOLAMENTO

Secondo turno nazionale: le migliori classificate (teste di serie) contro le peggiori (non teste di serie): sfide di andata e ritorno, in caso di pareggio nelle due partite passa la miglior classificata, ovvero la testa di serie. Non ci sono supplementari e rigori. Gara di ritorno in casa della miglior classificata

Final four:quattro squadre, partite di andata e ritorno con accoppiamento tramite sorteggio. In caso di parità si giocano supplementari ed eventualmente si calciano i rigori

Finale, andata e ritorno per decidere la promossa in Serie B. In caso di parità si giocano i supplementari ed eventualmente si calciano i rigori