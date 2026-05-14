Oltre 600 grammi di hashish in una cassetta sistemata in cantina: arrestato Benevento. Operazione dei carabinieri, un 19enne ai domiciliari

Lo hanno arrestato per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di oltre 600 grammi di hashish. E' per questo che è finito ai domiciliari Mirco C., 19 anni, di Benevento, fermato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia.

E' l'epilogo di una perquisizione dell'abitazione del giovane: secondo la ricostruzione degli inquirenti, nella cantina, custoditi in una cassetta in ferro chiusa a chiave, sono stati rinvenuti cinque panetti di hashish avvolti in carta plastificata per un peso di 515 grammi, quattro pezzi e frammenti di hashish per altri 108 grammi, due bilancini di precisione perfettamente funzionanti, un coltello da cucina a seghetto anch’esso con tracce di 'roba'.

Su disposizione del pm Olimpia Anzalone, il 19enne, difeso dall'avvocato Angelo Leone, è stato sottoposto agli arresti in casa.

Gli stessi militari, poi, hanno segnalato come consumatore, un 41enne beneventano trovato in possesso di meno di 10 grammi di hashish.