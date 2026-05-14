Oltre 600 grammi di hashish in una cassetta sistemata in cantina: arrestato

Lo hanno arrestato per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di oltre 600 grammi di hashish. E' per questo che è finito ai domiciliari Mirco C., 19 anni, di Benevento, fermato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia.
E' l'epilogo di una perquisizione dell'abitazione del giovane: secondo la ricostruzione degli inquirenti, nella cantina, custoditi in una cassetta in ferro chiusa a chiave, sono stati rinvenuti cinque panetti di hashish avvolti in carta plastificata per un peso di 515 grammi, quattro pezzi e frammenti di hashish per altri 108 grammi, due bilancini di precisione perfettamente funzionanti, un coltello da cucina a seghetto anch’esso con tracce di 'roba'.
Su disposizione del pm Olimpia Anzalone, il 19enne, difeso dall'avvocato Angelo Leone, è stato sottoposto agli arresti in casa.
Gli stessi militari, poi, hanno segnalato come consumatore, un 41enne beneventano trovato in possesso di meno di 10 grammi di hashish.