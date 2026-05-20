Sorpresi dai carabinieri alla guida dopo aver assunto alcol e cocaina Benevento. I controlli dei militari della Compagnia. 2) Titerno, sequestrate 101 piante di marijuana

Denunce, multe e sequestri nel bilancio dei controlli dei carabinieri della Compagnia di Benevento. Le denunce hanno colpito un uomo di Apice sorpreso alla guida della sua Panda con un tasso di alcol nel sangue tre volte superiore al limite, e con la patente revocata. E' invece risultato positivo, oltre che all'alcol, anche all'assunzione di cocaina, un giovane rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era al volante della sua Bmw 318.

Sanzione di 10mila euro per un 51enne al quale è stata contestata la locazione di un suo immobile a dieci cittadini tunisini senza presentare la regolare comunicazione di ospitalità all'Autorità di P.S.

Nella Valle del Titerno, invece, i carabinieri di Cerreto Sannita hanno denunciato un uomo per 101 piantine di marijuana, di altezza variabile dai 30 cm al metro, pronte per essere messe a dimora. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti fertilizzanti e una serra casalinga.