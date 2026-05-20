Benevento, esperienza nell'Italia under 14 per quattro giovani giallorossi La chiamata per un allenamento che si terrà il prossimo 27 maggio ad Afragola

Quattro giovani under 14 del Benevento Calcio sono stati selezionati per una prestigiosa sessione di allenamento di categoria, organizzata dal Club Italia. Il coordinatore nazionale Maurizio Viscidi ha adocchiato Enrico Fedele, Gerardo Fortunato, Andrea Pinto e Carlo Mastrovito. I giallorossi effettueranno la seduta di allenamento il prossimo 27 maggio, presso il Centro Sportivo Alpha Center di Afragola. Si tratta di una chiamata importante, ma che soprattutto testimonia l'ottimo lavoro svolto dal settore giovanile giallorosso in tutte le categorie. Dei quattro convocati, tra l'altro, ben due sono sanniti: ovvero Andrea Pinto e Carlo Mastrovito. Tutti sono pronti a onorare il lavoro svolto col Benevento, pronti a dare il meglio in questa bella opportunità agli ordini di Viscidi. Soddisfatto il presidente del vivaio Palermo, così come il responsabile Puleo e i responsabili delle attività di base Pegno e Zotti.