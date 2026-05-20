Il Benevento e i suoi trofei a Palazzo Mosti Cerimonia di commiato da parte del sindaco Mastella alla squadra giallorossa vincitrice della C

Venerdì 22 maggio alle ore 17:00, presso la sala consiliare di Palazzo Mosti, si terrà la cerimonia di riconoscimento del merito sportivo al Benevento Calcio per la vittoria del Campionato e della Supercoppa di Serie C da parte dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Clemente Mastella. Di fatto la cerimonia a Palazzo Mosti chiude la stagione trionfale dei giallorossi, che già il giorno dopo saranno liberi di tornare alle loro residenze. Nella sede istituzionale sarà presente tutta la squadra, con tecnici e dirigenti. Faranno bella mostra di sè anche i due trofei conquistati dalla strega, quello significativo della vittoria in campionato e quello solo più suggestivo della Supercoppa di Categoria, chr ha di fatto incoronato il Benevento come la squadra migliore della serie C.

La squadra in questi giorni si sta sottoponendo a test medici per anticipare quelli che dovevano essere espletati in avviod ella prossima stagione.