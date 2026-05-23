Blitz antidroga a Benevento: 23enne arrestato dai carabinieri Sequestrati oltre 7mila euro in contanti, cocaina, marijuana e due munizioni: ai domiciliari

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è l'accusa con la quale i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Benevento hanno arrestato Francesco C., un 23enne della città al termine di una perquisizione nella sua abitazione. Il giovane è stato denunciato anche per detenzione illegale di un proiettile.

Durante la perquisizione nell'abitazione dell'indagato, in una stanza adibita a deposito, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestro tre involucri di cellophane trasparente con dentro 31,90 grammi di cocaina, 6,50 grammi di marijuana conservato dentro un piccolo barattolo di vetro, la somma contante di oltre 7.000 euro in banconote di vario taglio ritenuta probabile provento dell'attività di spaccio, un piccolo bilancino di precisione insieme a delle forbici e ritagli in cellophane idonei al confezionamento delle dosi, nonché due munizioni comuni da sparo tra cui una cartuccia per pistola detenuta illegalmente.

Il 23enne – difeso da un avvocato del foro di Nola - è stato tratto in arresto nella flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e contestualmente denunciato a piede libero per la detenzione illegale di munizionamento. Disposti i domiciliari.