Intercettati colloqui in carcere legali - detenuti, scioperano i penalisti Unione Camere penali: niente udienze dall'8 al 12 giugno

Niente udienze penali dall'8 al 12 giugno per l'astensione proclamata dall'Unione nazionale delle Camere penali italiane. La protesta è stata indetta per quanto accaduto nel carcere di Capanne, a Perugia, dove “sono stati intercettati per circa sei mesi i colloqui tra detenuti e avvocati, pur essendo autorizzata l’attività solo nei confronti di un singolo difensore indagato. Sono stati registrati anche colloqui di almeno quindici altri avvocati, contenenti strategie difensive e informazioni coperte dal segreto professionale. Le registrazioni, invece di essere immediatamente eliminate, sono confluite nel materiale investigativo”. Tutto ciò, secondo i penalisiti, “costituisce una gravissima violazione del diritto di difesa, garantito dalla Costituzione, dalla CEDU e dal codice di procedura penale che occorre denunciare con fermezza.

Di qui "l'astensione dalle udienze dall’8 al 12 giugno 2026, con manifestazione nazionale a Perugia l’11 giugno”.