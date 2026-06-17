Rissa nei pressi di un bar a Telese: provvedimento per tre persone Divieto di accesso e di stazionamento nelle ore serali e notturne agli esercizi pubblici e ai locali

Sono stati emessi dal Questore della Provincia di Benevento Giovanni Leuci tre provvedimenti d.ac.ur. nei confronti di altrettante persone che lo scorso 8 febbraio si erano resi protagonisti di una rissa nei pressi di un bar sito nel centro di Telese Terme.

Verso le 3 circa a causa di una discussione scaturita per futili motivi tra due giovani avventori dell’esercizio pubblico era nata una rissa che li ha visto coinvolti insieme ad una terza persona.Calci e pugni che hanno causato una grave turbativa dell’ordine pubblico e un pericolo per l’incolumità fisica propria e di altri giovani presenti.

Al termine delle attività di individuazione e identificazione dei partecipanti alla rissa, effettuate da personale del Commissariato di P.S. di Telese Terme che in quell'occasione era intervenuto con una pattuglia nell’immediatezza dei fatti, la Divisione Polizia Anticrimine ha avviato l’iter amministrativo previsto per l’applicazione delle misure di prevenzione che si è concluso con l’irrogazione dei provvedimenti di divieto di accesso e di stazionamento nelle ore serali e notturne agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento ubicati nel centro cittadino di Telese Terme per un periodo che, in considerazione della gravità delle condotte tenute dai singoli, varia da uno a tre anni.

Salgono complessivamente a 21 i provvedimenti d.ac.ur. irrogati nel 2026 dalla Questura di Benevento che, grazie ad un’azione di monitoraggio costante del fenomeno, affiancata all’attività di prevenzione operata dalle pattuglie delle forze dell’ordine sul territorio, sta garantendo una maggiore efficacia al contrasto di condotte violente in particolare nei luoghi della movida e nei vari centri di aggregazione giovanile presenti nell’intera provincia.