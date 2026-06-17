Nuovo Comitato Unico di Garanzia dell’ASL Benevento Uguaglianza, valorizzazione delle differenze, conciliazione tra vita lavorativa e vita privata

Si è tenuta il 16 giugno la seduta di insediamento del nuovo Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’ASL Benevento, organismo ricostituito dall’Azienda per promuovere le pari opportunità, il benessere organizzativo e il contrasto a ogni forma di discriminazione nei luoghi di lavoro.

Ad aprire i lavori è stata la Direttrice Generale, Spinosa, che ha voluto sottolineare il valore strategico del Comitato quale strumento di partecipazione e tutela, chiamato a contribuire alla costruzione di un ambiente di lavoro sempre più inclusivo, rispettoso delle persone e orientato al benessere organizzativo.

Il nuovo CUG, composto da 18 membri in rappresentanza paritetica della parte pubblica e delle organizzazioni sindacali, avrà il compito di formulare proposte, promuovere iniziative e monitorare le politiche aziendali sui temi dell’uguaglianza, della valorizzazione delle differenze, della conciliazione tra vita lavorativa e vita privata e della prevenzione di ogni forma di discriminazione.

Nel corso della seduta sono stati avviati gli adempimenti necessari alla piena operatività dell’organismo, a partire dalla definizione del regolamento interno e dall’organizzazione delle attività future, che saranno improntate ai principi della trasparenza, della partecipazione e del dialogo.

«Ho fortemente voluto la ricostituzione del Comitato Unico di Garanzia – ha dichiarato la Direttrice Generale, Tiziana Spinosa – perché credo che il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori rappresenti una condizione indispensabile per il buon funzionamento dell’Azienda. Un ambiente di lavoro sereno, fondato sul rispetto reciproco e sulla valorizzazione delle competenze, è il presupposto per offrire servizi sempre più efficaci e di qualità ai cittadini. Il CUG sarà un importante luogo di confronto, ascolto e proposta, capace di accompagnare la crescita della nostra organizzazione».

Con l’insediamento del nuovo Comitato, l’ASL Benevento rafforza il proprio impegno nella promozione di una cultura organizzativa attenta alle persone, alle pari opportunità e alla qualità delle relazioni professionali, riconoscendo nel benessere lavorativo un elemento essenziale per la crescita dell’intera comunità aziendale.



