Droga nascosta sotto la ruota di scorta e in uno sportello: arrestato un 30enne Benevento. Operazione della Volante e della Mobile, foglio di via per una 36enne

Entrambi molisani, della provincia di Isernia: lui è stato arrestato per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, lei – una 36enne - munita di un foglio di via con divieto a far ritorno a Benevento. In carcere, su disposizione del pm Maria Colucci, è finito Nicola V. , 30 anni, fermato nel tardo pomeriggio dalla Volante e dalla Squadra mobile.

Secondo una prima ricostruzione, i due sono stati notati nel parcheggio del centro commerciale Buonvento, alle porte del capoluogo. Il loro comportamento avrebbe attirato l'attenzione degli agenti, che hanno proceduto ad un primo controllo e, poi, ad una perquisizione. Un lavoro che ha consentito di rinvenire e sequestrare 113 grammi di marijuana e 16 di hashish. Droga contenuta in alcuni involucri nascosti sotto la ruota di scorta di una Y, in un pacchetto di sigarette posizionato in uno sportello, e in una tasca del pantalone indossato dal 30enne.

I due sono stati condotti in questura: difeso dall'avvocato Fabio Russo, l'uomo è stato dichiarato in arresto e trasferito presso la casa circondariale di contrada Capodimonte, in attesa della convalida dinanzi al Gip.