Benevento: Artistico non ti aspettiamo! Cambiano le strategie societarie per l'attacco

Sospeso. È la parola giusta per definire la situazione di Andrea Ceresoli. Come era stato già anticipato, il Benevento non ha esercitato il diritto di riscatto fissato a 3 milioni, cifra ritenuta eccessiva dal club di via Santa Colomba. Il giocatore torna quindi all'Atalanta. Ma non è detto che ci sarà l'addio al Sannio. L'idea del duo Carli – Padella è quella di rinegoziare la trattativa per portare il terzino in squadra attraverso una formula diversa. Dopotutto Antonio Floro Flores si è espresso favorevolmente sul ritorno di Ceresoli, cresciuto nella passata stagione anche sotto l'aspetto difensivo.

Diversa la sorte per Matteo Della Morte che tornerà al Vicenza definitivamente. L'esterno non rientra nel nuovo progetto per la B. Intanto si continua a lavorare nella sede giallorossa. Diversi i contatti per il diesse che settimana prossima, assieme a tutto l'entourage, avrà un nuovo confronto con Oreste Vigorito.

Mercato: per l'attacco cambiano le strategie

Sono state definite le priorità tra cui l'attacco. Piaceva in un primo momento Artistico non riscattato dallo Spezia e tornato alla Lazio. C'era stato in passato un accordo verbale tra il patròn sannita e il calciatore per un'esperienza insieme in serie B. Ma i tentennamenti di Artistico hanno fatto virare su altri lidi la dirigenza sannita che come filosofia ha deciso di non aspettare sulla base di dubbi e perplessità dei calciatori e dei loro procuratori.

Intanto è stato ultimato lo staff di Floro Flores. Inizialmente si era deciso di individuare nuove figure nel ruolo di match analyst ma alla fine è stata presa una posizione diversa. Pietro Bertorelle e Angelo Testa in un primo momento posizionati nell'area scounting manterranno il ruolo della passata stagione vestendo anche i panni di “osservatori” per il Benevento. Duplice veste per loro.