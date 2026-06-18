Giallorossi, il "vernissage" di Ascoli potrebbe essere bene augurante Anche nel 19-20 la cerimonia del calendario si svolse nella città marchigiana: la strega salì in A

La cerimonia della presentazione dei calendari di serie B si terrà dunque ad Ascoli. La Lega ha ribadito che erano arrivate solo due richieste, una delle quali era appunto quella della città marchigiana. Qualcuno aveva sperato che in ballo ci fosse anche Benevento,al ritorno in serie B dopo tre stagioni, ma non è stato così. Non sarà sfuggito che Ascoli aveva già ospitato l'evento qualche anno fa, circostanza che non ha scoraggiato la Lega a ripetere l'esperienza nella bella città marchigiana.

Chi nel Sannio si è un po' immusonito per questo, può rallegrarsi con un po' di superstizione (quella arriva sempre in aiuto...): il precedente del 2019-20 col “vernissage” avvenuto nel bellissimo Chiostro di San Francesco di Ascoli riporta alla mente una stagione sicuramente tormentata per via del Covid, ma meravigliosa sul piano calcistico per il Benevento, che stravinse quel campionato sbaragliando tutti gli avversari. Quel campionato lo ricordano tutti: in panchina c'era Pippo Inzaghi e il presidente Vigorito costruì una squadra fantastica con i vari Schiattarella, Kragl, Sau, Maggio, Hetemaj, che travolse ogni avversario che le potesse parare davanti, sottolineando che gli eventi storici non procedono in linea retta, ma compiono cicli ricorrenti, facendo sì che situazionidel passato tendono a ripetersi nel tempo, spesso con variazioni ma seguendo schemi simili.