Due chili di hashish nel frigo: arrestato, liberato e ora di nuovo agli arresti Benevento. Ai domiciliari, su ordine del Riesame, un 25enne fermato ad aprile dalla Mobile

Era stato arresto e rimesso in libertà, con l'obbligo di firma, dopo l'udienza di convalida dinanzi al Gip. Una decisione appellata dal pm Chiara Maria Marcaccio dinanzi al Riesame, che ha accolto il ricorso e disposto gli arresti domiciliari per Nicola Zullo, 25 anni, di Benevento.

Difeso dall'avvocato Antonio Leone, il giovane era stato fermato dalla Squadra mobile nella notte tra il 10 e l'11 aprile mentre era al volante di una Jeep Renegade che procedeva lungo l'Appia in direzione della città. Una perquisizione aveva consentito agli agenti di rinvenire addosso al giovane un involucro con della droga e, poi, nella sua abitazione, di scovare, nascosti al fresco, in un frigo, 37 panetti di hashish, per un peso complessivo di due chili, sequestrati al pari di un bilancino di precisione e di strumenti per il taglio e il confezionamento delle dosi.