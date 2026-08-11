Rifiuti in un terreno, scatta sequestro. Decine di volatili verso macellazione Apice. Intervento dei carabinieri

Sono stati denunciati per gestione illecita di rifiuti. E' l'ipotesi di reato contestata dai carabinieri ai quattro proprietari di un terreno ad Apice, oggetto di un sopralluogo anche dei forestali e del'Asl.

In un capannone è stata riscontrata la presenza di un allevamento di 75 capi di specie avicola, risultati privi dei sistemi di identificazione e non registrati secondo la normativa vigente. I controlli hanno inoltre interessato le aree esterne del terreno, dove è stata accertata la presenza di un ingente quantitativo di rifiuti, per un volume complessivo di circa 10 metri cubi, costituiti, tra l’altro, da materiali provenienti da demolizione e rifiuti ferrosi, depositati direttamente sul terreno.

All’interno di un altro capannone sono stati inoltre rinvenuti 7 cani, risultati privi di microchip identificativo.

L’area interessata dal deposito dei rifiuti, estesa per circa 2.100 metri quadrati, è stata sottoposta a sequestro preventivo, mentre il sequestro amministrativo sanitario, con successiva destinazione alla macellazione,è scattata per i capi avicoli. Infine, contestate violazioni di natura amministrativa relative alla mancata identificazione dei cani e alla mancata registrazione dei capi di specie avicola, con sanzioni per un importo complessivo di 5.100 euro.