Benevento, settimana programmata: giovedì a Firenze con "Italo" Okereke si è allenato già oggi nel pomeriggio, domani si aggrega. La sfida del Franchi venerdì 14

Una settimana corta, ma intensissima. E quella che conduce al Ferragosto. Ma prima della festività agostana c'è la sfida che riporta la mente ad una categoria che è sembrata un sogno, la serie A. Venerdì 14 c'è la sfida contro la Fiorentina di Fabio Grosso al Franchi, dove l'entusiasmo dei tifosi viola si avvertirà sulla pelle e dove ci sono già settemila prenotazioni dei tifosi di casa nonostante il clima vacanziero.

Il Benevento ha già programmato questa settimana suggestiva. Oggi si è allenata di mattina (9,30), domani si replica di pomeriggio all'Imbriani (18,30). Il neo acquisto Okereke si è visto già all'Imbriani questo pomeriggio, un po' di lavoro per togliere le scorie del viaggio, domani si aggrega al gruppo.

Mercoledì si replica alle 18,30. Giovedì 13 invece ci si allena alle 9,30, perchè alle 11,45 c'è la rituale conferenza stampa di Antonio Floro Flores.

Giovedì è il giorno della partenza per il capoluogo toscano: si viaggia con “Italo”, direzione stazione di Santa Maria Novella.

Venerdì 14 è il giorno della partita, ma in mattinata è prevista una rifinitura a Scandicci. La sfida di Coppa è fissata alle 21,15.

Il giorno di Ferragosto, sabato 15, la squadra torna in città in mattinata, poi usufruirà di un giorno e mezzo di riposo. Si riprende lunedì 17 alle 18,30 all'Imbriani con mirino sul campionato.