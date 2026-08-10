Benevento, Okereke: "Convinto dal progetto, ora voglio emozionare i tifosi" L'attaccante giallorosso si presenta: "Anche la passione della piazza mi ha spinto ad accettare"

Una operazione inaspettata, chiusa dal Benevento in un lampo per consegnare a Floro Flores un attaccante di esperienza e di spessore per il campionato di Serie B. Okereke era svincolato dopo l'esperienza alla Cremonese, e aspettava solo la giusta opportunità per rimettersi in corsa. Nei giorni scorsi si era parlato di interessamenti da parte di club turchi o belgi, così come della Mls, ma alla fine Okereke ha scelto di restare in Italia, seppur tornando in una categoria dalla quale mancava da due anni e mezzo. A influire sulla sua scelta è stata la volontà del Benevento Calcio. Il club sannita si è mosso bene e ha esposto a Okereke le proprie ambizioni, utilizzando parole semplici, ma che hanno lasciato il segno nell'attaccante nigeriano che ha sottolineato: "Ho parlato con la società che mi ha spiegato l'idea di calcio e il progetto che vuole attuare: mi ha convinto. Ciò che ci siamo detti mi ha dato ancora più motivazione nello scegliere Benevento. Poi, devo dire, sapevo che qui c'è una piazza appassionata e questo aspetto mi piace molto. Non vedo l'ora di vivere forti emozioni insieme ai tifosi".

"L'obiettivo del Benevento viene prima del mio"

Nonostante l'esperienza maturata in Italia e all'estero, oltre alle importanti apparizioni in Champions League con la maglia del Bruge, il primo pensiero di Okereke è andato alla squadra: "Il mio obiettivo principale è di aiutare il gruppo e di dare il massimo. L'obiettivo del Benevento viene prima di quello personale. Sono qui per mettere a disposizione le mie caratteristiche e tutto ciò che posso dare per raggiungere ciò che ci siamo prefissati. Non sarà semplice. Conosco questo campionato ed è molto difficile. Ci sono tante squadre forti, calciatori di qualità e con esperienza, quindi mi aspetto un'annata dove ci sarà da battagliare, ma sarà anche molto bella. Ciò che posso dire è che quando entro in campo non penso a nulla, se non a sudare la maglia che indosso. Voglio portare la mia energia, la mia esperienza e soprattutto voglio lottare per i colori giallorossi. La mia condizione? Sto bene, non vedo l'ora di lavorare con i miei nuovi compagni".

"Ringrazio i tifosi per l'accoglienza"

Appena Ottopagine.it ha lanciato la notizia dell'arrivo di Okereke, i social del calciatore sono stati presi d'assalto dai tifosi del Benevento. Una reazione inaspettata per il nuovo attaccante giallorosso: "Ringrazio tutti per la bellissima accoglienza. Non vedo l'ora di vivere questa grande passione insieme ai tifosi e di condividere con loro le emozioni della stagione. Vi aspetto allo stadio".