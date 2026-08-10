Ben undici nuovi nati al San Pio di Benevento in sole 24 ore Boom di nascite nell'azienda ospedaliera sannita Tra domenica 9 agosto e lunedì 10 agosto

Straordinario "arrivo di cicogne" presso la UOC Ostetricia e Ginecologia dell'AORN San Pio di Benevento, guidata dal Direttore Generale Maria Morgante.

Tra domenica 9 agosto e lunedì 10 agosto, la struttura ha registrato un vero e proprio picco di nascite: in appena 24 ore sono venuti al mondo 11 bambini, di cui 3 femmine e 8 maschi.

Questo eccezionale exploit non è un caso isolato, ma si inserisce all'interno di un trend di crescita costante, con 550 nascite dal 1° gennaio al 10 agosto 2026, segnando un aumento delle nascite del 7,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Un trend positivo, in netta controtendenza rispetto al calo delle nascite registrato a livello nazionale, testimonia l’apprezzato impegno e la collaborazione tra il personale della Uoc Ostetricia e Ginecologia e della UOC Neonatologia con Tin , che quotidianamente si dedicano con professionalità, competenza e dedizione al benessere delle future mamme e dei neonati, contribuendo a rendere il nostro presidio sanitario un punto di riferimento per i cittadini.

“Questo lieto evento conferma l’AORN SAN PIO di Benevento come centro di eccellenza per la salute delle mamme e dei bambini.. Desidero esprimere un sincero e profondo ringraziamento a tutto il personale.

Ogni giorno, la vostra straordinaria professionalità unisce empatia e delicatezza uniche. Assistete con dedizione incrollabile le mamme, i papà e i nuovi nati, trasformando momenti di grande trepidazione in ricordi di pura gioia e sicurezza. Il vostro lavoro non è solo un servizio sanitario, ma una vera e propria missione al servizio della vita e delle famiglie” ha affermato la direttrice generale del San Pio, Maria Morgante.