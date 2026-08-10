Scontro frontale sulla telesina: feriti e veicoli distrutti – FOTO Incidente stradale nel territorio di Puglianello

Sono tre le persone rimaste ferite questa mattina nell'incidente stradale avvenuto lungo la Statale Telesina, non lontano dallo svincolo per Puglianello.

Violento scontro frontale lungo un tratto rettilineo della 372. L'impatto tra un Suv Jaguar con due persone a bordo ed un furgone Fiat Scudo guidato da un commerciante.

A far scattare l'allarme sono stati gli altri automobilisti che si sono trovati di fronte l'incidente.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme, le ambulanze del 118 e i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita. I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare l'attrezzatura idraulica per allargare le lamiere contorte del mezzo e consentire ai sanitari di soccorrere il conducente. Per tutti si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Saranno ora i rilievi dei carabinieri a dover accertare le cause dell'incidente.