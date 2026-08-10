Asl Benevento: pubblicato avviso per incarico direttore Unità Cure primarie Per il conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile

L’ASL Benevento informa che è stato indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di Direttore della U.O.C. Cure Primarie.

La procedura, avviata in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 445 del 25 giugno 2026, è finalizzata all’individuazione di una figura dirigenziale chiamata a coordinare un ambito strategico dell’assistenza territoriale, con particolare riferimento all’integrazione tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali, servizi distrettuali e strutture territoriali.

L’U.O.C. Cure Primarie svolge un ruolo centrale nel governo dell’assistenza sanitaria di prossimità, nella gestione dei rapporti convenzionali con i professionisti delle cure primarie, nello sviluppo dei percorsi assistenziali territoriali, nella presa in carico dei pazienti cronici e fragili e nell’attuazione dei nuovi modelli organizzativi previsti dal DM 77/2022.

La selezione è rivolta a dirigenti medici in possesso dei requisiti generali e specifici indicati nell’avviso, tra cui laurea in Medicina e Chirurgia, abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione all’Ordine dei Medici, specifica anzianità di servizio nelle discipline previste e adeguate competenze professionali, organizzative e manageriali.

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo concorsiaslbenevento@pec.aslbenevento.it entro le ore 23:59 del 07/09/2026.

Il testo integrale del bando è scaricabile dal sito istituzionale dell’ASL Benevento, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso”, nonché dal Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 37 del 13 luglio 2026.

Link: https://www.enti33.it/ASLBENEVENTO/SchedeGeneriche/Detail/86668/14/275/SchedeGeneriche

Con questa procedura, l’Azienda conferma l’attenzione al rafforzamento della medicina territoriale e alla promozione di modelli organizzativi orientati alla continuità assistenziale, alla multidisciplinarietà, all’innovazione e alla prossimità delle cure.

