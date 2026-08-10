E' l'ora dell'addio a Giovanni ed Antonio. Il 21enne negativo ad alcol e droghe Benevento. Le autopsia delle vittime dell'incidente di Ponte Valentino

Novanta giorni. E' il termine entro il quale il medico legale Francesca Iannaccone dovrà depositare le sue conclusioni sulle autopsie di Giovanni Fasulo, 61 anni, e Antonio De Rosa, 75 anni, di Benevento, le due vittime dell'incidente di Ponte Valentino. Questa mattina l'affidamento dell'incarico da parte del sostituto procuratore Marilia Capitanio, poi all'obitorio del Sn Pio il via agli esami, per i quali i familiari delle vittime, assistiti dagli avvocati Francesco Altieri, Cosimo Capozzi, Marco Siviero e Carmine Gragnaniello, hanno nominato il medico legale Monica Fonzo.

Nessun consulente, invece, per l'indagato: un 21enne di origini rumene, residente a Benevento, che, difeso dall'avvocato Vincenzo Regardi, è risultato negativo ad alcol e sostanze stupefacenti. Lavora come vigilante, era al volante della Hunday coinvolta nell'impatto con la Ford Focus a bordo della quale viaggiavano Giovanni e Antonio.

Secondo un prima ricostruzione della polizia stradale, e per cause in corso di accertamento, la Hunday sarebbe prima finita contro il guard rail, con un urto che l'avrebbe proiettata, per inerzia, nella carreggiata opposta, dove stava sopraggiungendo la Focus. Violentissimo lo schianto, niente da fare per Giovanni, che lavorava come corriere per una società di post private, e Antonio, suocero di un cognato.

Dopo le autopsie, il nulla osta per i funerali: l'ultimo saluto a due persone colpite da un destino terribile.