Provincia: adottato rendiconto di gestione 2025 Il consiglio si è riunionito oggi alla Rocca dei rettori

Il Consiglio Provinciale, con 6 voti a favore e 4 astenuti, ha adottato il Rendiconto di gestione per l’anno 2025 in seconda lettura, dopo il favorevole parere reso dall’Assemblea dei Sindaci.

L’organo consiliare, riunito sotto la presidenza di Nino Lombardi nella Sala Consiliare della Rocca dei Rettori, su iniziativa dello stesso Lombardi ha reso omaggio alla figura dell’on.le Roberto Costanzo, che fu anche Consigliere Provinciale.

Nel corso della seduta, sono intervenuti i Consiglieri Fioretti e Stravino e i lavori sono stati conclusi dal Presidente Lombardi.

Il Consiglio ha affrontato, dopo la relazione del Segretario generale Maria Antonietta Iacobellis, alcuni temi, su richiesta della Consigliera Fioretti, in ordine all’ammontare dei residui attivi per crediti non riscossi, alla corretta trasmissione alla Corte dei Conti delle delibere inerenti il riconoscimento dei debiti fuori Bilancio e all’accantonamento dei fondi per il contenzioso.

La Iacobellis, dopo aver assicurato che ogni delibera sui debiti fuori Bilancio viene, come per legge, trasmessa alla Corte dei Conti, ha ricordato che l’alto ammontare dei residui attivi (circa 35 milioni di Euro) deriva principalmente dal contenzioso pregresso, in particolare con i Comuni, circa l’ammontare della Tefa: lo stesso fondo di residui attivi, tuttavia, ha proseguito Iacobellis, si sta riducendo in misura significativa grazie ai fondi che alcuni Comuni hanno stanziato e liquidato alla Provincia. Per quanto infine riguarda l’accantonamento delle risorse per il contenzioso, le stesse sono state richieste dall’Avvocatura provinciale.

Il Consigliere Stravino ha voluto riconoscere pubblicamente il chiaro successo elettorale ottenuto dal Presidente Lombardi e gli ha augurato buon lavoro.

Il Presidente, nel chiudere il dibattito, ha indicato brevemente le linee d’azione del suo mandato, che intendono portare a compimento le opere impostate e avviate in quello appena concluso.